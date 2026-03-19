Visita à Rede de Combate ao Câncer anuncia emenda de R$ 100 mil destinada à entidade

No dia 6 de março, o vereador Hélio José dos Santos esteve em visita à Rede de Combate ao Câncer de Adamantina acompanhado do professor Emerson Benitez, assessor parlamentar da deputada estadual Letícia Aguiar.

O vereador e o assessor parlamentar foram recebidos pela presidente da entidade, Márcia Spanghero, pela vice-presidente Vandira Neris Torres e pela voluntária Verinha Sgorlon, que apresentaram um pouco do trabalho realizado pela instituição no apoio a pessoas que enfrentam a luta contra o câncer.

Durante a visita, o vereador e o assessor parlamentar destacaram a importância social da entidade, que há anos desenvolve ações de acolhimento, orientação e suporte a pacientes e familiares, desempenhando papel fundamental na comunidade adamantinense.

Na oportunidade, foi anunciada uma importante conquista para a instituição. Segundo informado pelos visitantes, a deputada estadual Letícia Aguiar irá apresentar uma emenda ao Orçamento do Estado de 2026 no valor de R$ 100 mil, destinada ao custeio e à manutenção das atividades da Rede de Combate ao Câncer de Adamantina.

O recurso atende ao Requerimento nº 035/2026, de autoria do vereador Hélio José dos Santos, que contou com o apoio dos vereadores Rogério Sacoman, Éder do Nascimento Ruete e Martinha do Posto.

De acordo com o vereador Hélio, o objetivo é fortalecer o trabalho desenvolvido pela entidade. “A Rede de Combate ao Câncer realiza um trabalho extremamente importante em nosso município, oferecendo apoio e acolhimento a quem enfrenta momentos difíceis. Esse recurso será fundamental para ajudar na continuidade dessas ações”, destacou.

A direção da entidade agradeceu a visita e o apoio recebido, ressaltando que iniciativas como essa são essenciais para garantir a continuidade dos atendimentos e das atividades desenvolvidas pela Rede de Combate ao Câncer de Adamantina.

A expectativa é que, com a destinação da emenda parlamentar, a entidade possa ampliar e fortalecer ainda mais os serviços prestados à população, mantendo o compromisso de solidariedade e assistência às pessoas em tratamento oncológico no município e região.

Por Folha Regional Adamantina

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