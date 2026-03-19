Vereadores pedem esclarecimentos e providências sobre serviços disponibilizados no Poupatempo

Durante a realização da última sessão ordinária, os vereadores Hélio Santos e Rogério Sacoman relataram terem recebido diversas reclamações apresentadas por usuários dos serviços disponibilizados no Ganha Tempo Municipal, como falhas na coleta biométrica para a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), resultando em agendamentos repetidos, além de falta de treinamento da equipe, problemas técnicos e quedas no sistema.

Diante da situação apresentada, foi feita a Indicação nº 068/2026, que pede esclarecimentos, bem como eventuais providências para a melhoria da qualidade do atendimento ofertado à população.

“Conforme relatos recebidos, têm sido recorrentes as manifestações de insatisfação relacionadas ao atendimento, à demora na prestação dos serviços e à dificuldade de agendamento, fatores que vêm causando transtornos à população que depende desse importante órgão estadual”, reportam os legisladores.

A unidade do Poupatempo foi inaugurada em Adamantina no ano de 2021, no prédio do Ganha Tempo Municipal, por meio de convênio assinado entre a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo.

“Os serviços prestados à comunidade adamantinense são de extrema importância, por isso entendemos como fundamental que o Poder Público intervenha”, acrescentaram.

A Indicação foi endereçada à Prefeitura para análise.

Por Folha Regional Adamantina

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