Primeiros semifinalistas sairão nesta quarta-feira na 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

Os primeiros semifinalistas da 18ª Copa FAI de Futsal/ 2026 sairá na noite desta quarta-feira (18) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina.

Serão três partida pela 11ª rodada da segunda fase da competição da bola pesada adamantinense mais bem organizada e disputada competição da região da Alta Paulista.

Na primeira partida o já desclassificado SE 4 Amigos/ Vamos Envolver/ Grupo Auto Via/ André Romanini Oficina Serralheira irá enfrentar o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ Recanto dos Animais Supermercado Godoy Rede Smart / Marcos Construtor/ FS Telecomunicação

SE 4 Amigos Já desclassificado só irá cumprir tabela

Parque Iguaçu FC somente a vitória lhe interessa para sonhar com a vaga semifinais.

FENIX E OS PRIMOS

Já na segunda partida o Fênix FC/ Country Bar/ JW Conveniência/ Barbearia Sala Sete enfrenta Os Primos FC/ Laís Pré Moldados/ Empório da Linguiça/ Med Imagem.

Fênix FC precisa vencer para continuar sonhando com sua vaga na semifinais

Os Primos com uma vitória simples, garante a vaga nas semifinais

HOOKAN VALEN E MORRO DE LUCÉLIA

No encerramento da 11ª rodada a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul enfrenta o CA Morro Lucélia/ Panela Caipira/Siri Burg/Marcin Funilaria/ Desmonte SS/ Madeireira Machado

Hookan Valen com uma vitória coloca o time nas semifinais

Morro Lucélia com um simples empate fica perto das semifinais

-ARBITRAGEM

Equipe JCM/Tupi Paulista

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – E

Morro – 4

Hookan Valen – 3

Parque Iguaçu – 1

S.E 4 Amigos – 0

GRUPO- F

Inove Engenharia – 4

Os Primos – 3

Fenix – 1

Rangers Rovers – 0

ORGANIZAÇÃO

Selar Adamantina

APOIO

Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário Adamantina- FAI

Por: Jair Kbça / Colaboração Foto: João Pedro Lorenzzeti

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