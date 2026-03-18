Primeiros semifinalistas sairão nesta quarta-feira na 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

Os primeiros semifinalistas da 18ª Copa FAI de Futsal/ 2026 sairá na noite desta quarta-feira (18) no Ginásio de Esportes Paulo Camargo em Adamantina.
Serão três partida pela 11ª rodada da segunda fase da competição da bola pesada adamantinense mais bem organizada e disputada competição da região da Alta Paulista.
Na primeira partida o já desclassificado SE 4 Amigos/ Vamos Envolver/ Grupo Auto Via/ André Romanini Oficina Serralheira irá enfrentar o Parque Iguaçu FC/ Tavone Transportes/ HB Auto Peças/ Recanto dos Animais Supermercado Godoy Rede Smart / Marcos Construtor/ FS Telecomunicação
SE 4 Amigos Já desclassificado só irá cumprir tabela
Parque Iguaçu FC somente a vitória lhe interessa para sonhar com a vaga semifinais.
FENIX E OS PRIMOS
Já na segunda partida o Fênix FC/ Country Bar/ JW Conveniência/ Barbearia Sala Sete enfrenta Os Primos FC/ Laís Pré Moldados/ Empório da Linguiça/ Med Imagem.
Fênix FC precisa vencer para continuar sonhando com sua vaga na semifinais
Os Primos com uma vitória simples, garante a vaga nas semifinais
HOOKAN VALEN E MORRO DE LUCÉLIA
No encerramento da 11ª rodada a SE Hookan Valen/ Supermercado Godoy Rede Smart/ Chikão Frutas/ Marcos Construtor/ Escritório Cruzeiro do Sul enfrenta o CA Morro Lucélia/ Panela Caipira/Siri Burg/Marcin Funilaria/ Desmonte SS/ Madeireira Machado
Hookan Valen com uma vitória coloca o time nas semifinais
Morro Lucélia com um simples empate fica perto das semifinais
-ARBITRAGEM
Equipe JCM/Tupi Paulista
CLASSIFICAÇÃO
GRUPO – E
Morro – 4
Hookan Valen – 3
Parque Iguaçu – 1
S.E 4 Amigos – 0
GRUPO- F
Inove Engenharia – 4
Os Primos – 3
Fenix – 1
Rangers Rovers – 0
ORGANIZAÇÃO
Selar Adamantina
APOIO
Prefeitura de Adamantina e Centro Universitário Adamantina- FAI
Por: Jair Kbça / Colaboração Foto: João Pedro Lorenzzeti
.