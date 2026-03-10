FAI abre inscrições para processo seletivo com diversas vagas e cadastro reserva

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo nº 003/2026, que visa a contratação temporária e formação de cadastro reserva em funções de níveis médio, técnico e superior. As inscrições estarão abertas até as 16h do dia 25 de março de 2026, sendo realizadas exclusivamente via internet pelo site da organizadora CONSCAM.

O certame abrange cargos variados, com remunerações que variam de R$ 2.168,00 a R$ 4.300,48. Para candidatos com ensino médio ou técnico, há oportunidades para funções como Auxiliar de Computação, Motorista, Operador de Call Center, Operador de Mídia Audiovisual e Técnico em Segurança do Trabalho. Já para o nível superior, as vagas contemplam profissionais das áreas de Odontologia, Engenharia Civil, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Enfermagem e tutoria acadêmica em diversos eixos do conhecimento.

A avaliação dos candidatos consistirá em uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada no dia 26 de abril de 2026, a partir das 9h. As taxas de inscrição foram fixadas em R$ 43,00 para cargos de nível médio/técnico e R$ 63,00 para os de nível superior.

O processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme a necessidade da administração. Mais informações podem ser obtidas no edital.

Por Jéssica Nakadaira

