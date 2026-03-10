Briga e ameaças entre pai e filho termina em caso de polícia em Adamantina

A Polícia Militar atendeu na tarde de domingo (8) uma ocorrência de violência doméstica no bairro Vila Joaquina, em Adamantina. O caso envolveu pai e filho e foi registrado como lesão corporal mútua e ameaça.

Segundo a PM, a equipe foi acionada por volta das 16h30 para atender uma briga familiar. No local, um adolescente de 15 anos estava com uma pedra e apresentava comportamento agressivo, mas soltou o objeto após ordem policial. O pai apresentava sinais de embriaguez e teria feito ameaças contra o filho.

Durante o desentendimento, o homem sofreu um hematoma no calcanhar após o jovem arremessar uma pedra. As partes foram levadas ao plantão policial, onde voltaram a entrar em luta corporal, sendo necessário contê-los. O adolescente precisou ser algemado devido à agressividade.

O pai deixou a delegacia antes do término do registro. O adolescente permaneceu apreendido e ficou à disposição da Justiça. (Por: Redação – Foto: Diego Fernandes / Adamantina NET)



