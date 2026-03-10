Fundo Social de Solidariedade de Adamantina promove primeira edição da “Arara Solidária” em 2026

Adamantina, 09 de março de 2026 – A Prefeitura de Adamantina, por meio do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Instituto Provendo Amor promove neste sábado (14), das 8h às 16h, mais uma edição da arara solidária.



A ação tem como objetivo destinar de forma gratuita roupas, sapatos, acessórios, entre outros para as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

É fundamental levar uma sacola para transportar todos os itens que forem escolhidos. A iniciativa acontecerá na sede do Fundo Social que está situado na Alameda Armando Salles de Oliveira, 51.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

.