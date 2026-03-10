Empresa reagenda para o dia 11 início da pavimentação entre bairros, após ser notificada pela Prefeitura

Quase uma semana após notificar a empresa Obras e Serviços Fator S/A, a Prefeitura de Adamantina recebeu nova confirmação da data para começar das obras de pavimentação asfáltica na ligação entre a Rua Sergipe (Jardim Brasil) e a Rua Saldanha Marinho (Parque Itamaraty).

Na manhã da última quinta-feira (5), o secretário interino de planejamento Wilson Alcântara informou a reportagem do Jornal Folha Regional que a empreiteira agendou para o dia 11 de março (quarta-feira) o início da execução dos trabalhos no local.

O contrato nº 02/2026 foi assinado no dia 8 de janeiro deste ano e tem vigência de 24 meses.

Mesmo com a emissão da Ordem de Serviço nº 001/2026 no dia 14 de janeiro, a empresa deu previsão de começar as obras no dia 23 de fevereiro, porém, não cumpriu a data estipulada.

“Como os serviços não foram iniciados na data prevista, o Município notificou formalmente a empresa em 24 de fevereiro. Em resposta, encaminhada em 26 de fevereiro, a empresa informou que o início das atividades foi inviabilizado pelas chuvas intensas e constantes na região, destacando que os serviços de terraplanagem e pavimentação exigem condições climáticas adequadas para garantir qualidade e segurança”, relatou a Prefeitura em Nota à Imprensa.

O projeto completo de infraestrutura na ligação entre os dois bairros contemplava, além da pavimentação, a construção de guias, sarjetas e calçadas e instalação de iluminação pública. E tais intervenções fazem parte do plano municipal de melhorias urbanas e busca promover mais qualidade de vida e mobilidade para os moradores da região norte de Adamantina.

Por Folha Regional Adamantina

