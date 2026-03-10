NORDESTINA 25 é inaugurada com variedade em confecções, utilidades e eletrônicos

Foi inaugurada em Adamantina a loja Nordestina 25, novo empreendimento instalado na rua Deputado Salles Filho, nº 100, centro da cidade. A loja chega oferecendo variedade, preços competitivos e praticidade para os consumidores da Cidade Joia e região.

A Nordestina 25 chega ao comércio adamantinense com um mix diversificado de produtos, atendendo diferentes públicos e faixas etárias. O estabelecimento trabalha com confecções masculinas, femininas e infantis, além de uma linha completa de acessórios.

Além do setor de vestuário, a loja também disponibiliza utilidades domésticas e eletrônicos, ampliando as opções para quem busca itens para o dia a dia em um só lugar.

A loja já está em funcionamento e aberta ao público. Telefone: (18) 98183-4582.

