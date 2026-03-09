Equipes de Adamantina vencem na estreia da 19ª Copa Alta Paulista de Veteranos

Encarar o atual campeão CME de Osvaldo Cruz FC/ Vereador João da Água, logo na estreia da 19° Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia não foi tarefa nada fácil ao time da Alamandas FC Adamantina/ Mecânica Flex.

Sob o comando do técnico Beto Sassá o time mostrou sua capacidade em campo e com um boa marcação, saiu vencedor diante do bom adversário de virada por 3 a 2. Destaque para o jogador Anderson Cristiano “Andersinho” que marcou duas vezes e o osvaldocruzense Sassá anotou o outro gol.

A rodada da abertura da competição de veteranos no domingo no campo da ADPM (Associação Desportiva Militar Regional) de Adamantina apresentou mais dois jogos com os seguintes resultados.

O Pracinha FC com uma formação de novos jogadores venceu por 2 a 0 o ABC FC Lucélia/ NM Instalações Elétricas.

Já o San Remo EC Adamantina/ Marcos Construtor/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista/ Zé Valente/ Supermercado Godoy Rede Smart venceu por 5 a 0, o time da Associação Cruzvaldense de Esportes.

CRAQUE DA RODADA

Luiz – Goleiro da Alamandas FC

ARBITRAGEM

Claudemir Tureba (Valparaiso) e João Luiz (Araçatuba)

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense da Alta Paulista de Futebol

COORDENAÇÃO

Osvaldo da Silva “Pexeiro” e Marcel Bussi

Por: Jair Kbça

.