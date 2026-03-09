Caminhoneiro sobrevive sem ferimentos graves após caminhão perder o controle e ficar despedaçado, no Paraná

Um caminhoneiro sobreviveu com ferimentos leves após o caminhão que dirigia perder o controle, bater contra um barranco e se despedaçar na manhã de sábado (7).
O acidente aconteceu na BR-373, em Chopinzinho, no sudoeste do Paraná.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão estava carregado com fardos de papel quando perdeu o controle por volta das 10h. O veículo saiu da pista e bateu contra um barranco.
Com o impacto, o caminhão praticamente se desintegrou. Peças ficaram espalhadas pela rodovia, incluindo o motor, rodas e até a cabine onde estava o motorista.