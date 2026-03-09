Close Menu
Piloto morre em queda de avião no Paraná durante forte chuva, diz Corpo de Bombeiros

AdamantinaNET

Um piloto de 41 anos morreu neste domingo (8) após o avião monomotor que ele pilotava cair em uma área rural de Piên, na Região Metropolitana de Curitiba. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros, que também relatou que chovia bastante no momento em que o acidente aconteceu.

Segundo a corporação, a aeronave colidiu contra uma fiação elétrica antes de cair. O socorro foi acionado pelo dono da propriedade onde houve a queda, que fica na região do Campo Novo.

O avião ficou preso entre as árvores e a área foi isolada pelos bombeiros.

