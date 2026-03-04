FAI abre inscrições para 80 bolsas de estudo de 50%

O Centro Universitário de Adamantina (FAI) está com inscrições abertas para o processo seletivo de concessão e reavaliação de 80 bolsas de estudo de 50%. O período de inscrição estende-se até o dia 20 de março de 2026. O benefício é destinado a alunos regularmente matriculados em cursos de graduação da instituição no primeiro semestre letivo de 2026, conforme as diretrizes da Lei Municipal nº 3.971/2020.

As bolsas de estudo incidem sobre o valor da semestralidade vigente, com exceção de custos relativos a dependências e adaptações. O processo contempla tanto a renovação para alunos já beneficiados em 2025 quanto a concessão de novas bolsas. A seleção baseia-se em critérios socioeconômicos e de trajetória escolar, visando garantir o suporte financeiro a estudantes que atendam aos requisitos legais de vulnerabilidade e desempenho.

Para participar, o candidato deve cumprir requisitos, como ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública ou em instituição particular com bolsa igual ou superior a 50%. Além disso, o edital veda a participação de alunos que já possuam curso superior completo, que recebam benefícios de estágios remunerados ou que sejam contemplados por outros programas estudantis das esferas federal, estadual ou municipal.

As inscrições devem ser efetuadas exclusivamente pelo portal oficial da instituição (www.fai.com.br), por meio da Central do Aluno, até as 17h do prazo final. O processo seletivo terá validade até o dia 31 de dezembro de 2026. Informações detalhadas sobre a documentação comprobatória e o cronograma completo estão disponíveis no edital publicado no site da FAI.

Por Jéssica Nakadaira

