Copa FAI de Futsal de Adamantina 2026 já contabiliza 70 gols marcados

Os jogos são muito disputados no ginásio de esportes Paulo Camargo, reunindo 16 equipes do município e de cidades da região em uma das principais disputas esportivas do calendário local: a Copa FAI de Futsal 2026. O campeonato é uma promoção da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Recreação (Selar), com a parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI), instituição que dá nome à competição.

Em quatro rodadas foram realizadas 12 partidas com 70 gols marcados, uma média de 5.8 gols por jogo. Até o momento, o artilheiro da competição, que mexe com as torcidas, é Luiz Guilherme Pires de Souza (Parque Iguaçu) com 6 gols marcados. Tudo pronto para as duas próximas rodadas acompanhe os jogos:

5ª Rodada – Quarta-feira (4 de março)

19h30 (Chave C): Rangers Rovers/Lanche da Irma x Arsenal Godoy/Bar do Luan

20h30 (Chave A): BAC F.C./Gabriel Excursões/Chácara Félix x Fhênix SC/Country Bar

21h (Chave B): M.E.C. Mariápolis Esporte Clube x Adamantina City

6ª. Rodada – Sexta-feira (6 de março)

19h30 (Chave D): Inove Engenharia / Auto Peças Zé Gordo x Manchester F.C / Salmourão

20h30 (Chave A) Fhênix / Country Bar x Omnitrix / Café

21h30 (Chave D) Panela Caipira / Morro x Pedalada Futsal

A segunda fase da Copa FAI de Futsal de 2026 começa no dia 13/03 e a grande final está marcada para o dia 27/03 acompanhe este grande evento esportivo da região.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



