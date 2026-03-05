Incêndio atinge veículos em garagem de ônibus da Massei, em Adamantina

Um incêndio registrado na madrugada desta quinta-feira (5) atingiu alguns veículos na garagem do Grupo Massei, empresa de transporte urbano de Adamantina. A informação foi confirmada pela própria empresa por meio de comunicado oficial divulgado nas primeiras horas do dia.

De acordo com a nota, o fogo ocorreu dentro do espaço utilizado pela empresa para guarda de veículos. Alguns ônibus foram atingidos pelas chamas, porém a situação foi rapidamente controlada após o acionamento do Corpo de Bombeiros de Adamantina.

No comunicado, o Grupo Massei informou que as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas e que uma análise detalhada será realizada para esclarecer o que provocou o incidente. A empresa também destacou que a segurança de funcionários e das instalações é tratada como prioridade.

Ainda segundo a nota, novas informações deverão ser divulgadas assim que houver a conclusão das primeiras apurações sobre o ocorrido.

Apesar do susto e danos, não houve feridos.

