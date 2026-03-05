Câmara pede informações sobre consultas, exames e atendimentos do programa para redução da fila

A situação da fila de espera para consultas, exames e cirurgias eletivas na rede municipal de saúde foi tema de questionamentos na Câmara Municipal de Adamantina. Por isso, na sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal da última segunda-feira (22), houve solicitação de relatório detalhado dos procedimentos realizados ao longo de 2025 por meio do programa “Zera Fila”, implementado no ano passado pela Secretaria Municipal de Saúde.

Entre as informações requeridas estão quais procedimentos foram contemplados e o número total de pessoas atendidas. Também, como estão estruturados os próximos atendimentos previstos dentro do “Zera Fila” para o ano de 2026.

Outro ponto abordado é a dinâmica de funcionamento do CIES (Centro Integrado de Especialidade em Saúde), tendo em vista que a proposta de implantação é justamente reduzir a demanda reprimida por consultas especializadas.

Todos esses pedidos de informações constam no Requerimento apresentado pela vereadora Mary Alves, e aprovado no plenário da Casa de Leis, com o objetivo de esclarecer ainda como estão organizados os fluxos de encaminhamento e atendimento aos pacientes.

Agora, a Câmara Municipal aguarda as respostas oficiais da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Por Folha Regional Adamantina

