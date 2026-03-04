Aprovado uso de recurso de R$ 477 mil para implantação de campo sintético no Parque Caldeira

Com a aprovação do Projeto de Lei nº 002/2026, a Prefeitura de Adamantina teve a autorização para abrir de crédito especial ao Orçamento do Município, no valor total de R$ 477.516,88, para implantação de um campo de Futebol Society de grama sintética no Parque Caldeira.

O recurso é resultado da emenda parlamentar nº 27960006 destinada pelo deputado Alexandre Leite e integra o programa “Apoio a Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Amador, Recreativo e de Lazer”, desenvolvido pela SNEAELIS (Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social), pasta vinculada ao Ministério do Esporte.

“O crédito especial será suportado com os recursos provenientes de excesso de arrecadação no valor de R$ 382.000,00 e por superávit financeiro, apurado no exercício anterior, no valor de R$ 95.516,88”, acrescenta trecho do PL.

Após receber o aval da Câmara Municipal na sessão desta semana, o próximo passo para a Prefeitura concretizar a conquista deve ser a abertura do processo licitatório para o início da implantação do campo.

Por Folha Regional Adamantina

