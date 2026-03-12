Ex-jogador Kakinha doa livro ao Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi” em Adamantina

O ex-jogador do futebol adamantinense Kakinha prestigiou o Museu e Arquivo Histórico Setsu Onishi, em Adamantina, com a doação de um exemplar de seu livro “Geração Dourada do Futebol Adamantinense”.

A obra passa a integrar o acervo do museu e fará parte de uma ala dedicada exclusivamente ao futebol e a outras modalidades esportivas de destaque no município, contribuindo para a preservação da memória esportiva local.

Kakinha, conhecido no futebol de Adamantina, é o ex-jogador Orlando Rodrigues Daniel, que atuou no futebol profissional e amador da região da Alta Paulista.

Histórico

Orlando Rodrigues Daniel, o Kakinha, nasceu em 1959, no distrito de Iubatinga, município de Caiabu, no estado de São Paulo. Em 1971, mudou-se para Adamantina, onde iniciou sua trajetória no esporte e construiu sua história no futebol regional.

Kakinha começou a carreira ainda jovem e assinou seu primeiro contrato profissional em 1979 com o Guarani Futebol Clube de Adamantina. Ao longo de sua trajetória também atuou em clubes da região, como o Fernandópolis Futebol Clube e o Clube Atlético Votuporanguense.

Durante as décadas de 1970 e 1980, integrou equipes que disputaram campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol, participando de competições importantes do futebol paulista.

Após o futebol

Em 1986, Kakinha encerrou a carreira esportiva ao ingressar, por meio de concurso público, na área de telecomunicações, onde atuou profissionalmente até sua aposentadoria, em 2010. Após esse período, retornou definitivamente para Adamantina.

Memória do futebol

Além da trajetória como atleta, Kakinha também se dedicou à preservação da história do esporte local. Em 2026, lançou o livro “Geração Dourada do Futebol Adamantinense”, resultado de aproximadamente seis anos de pesquisa, reunindo estatísticas, fotografias e registros históricos do futebol da cidade entre 1950 e 2013.

A obra documenta clubes, atletas e competições que marcaram época em Adamantina e contribui para manter viva a memória esportiva do município.

Com a doação do exemplar ao Museu e Arquivo Histórico “Setsu Onishi”, o acervo passa a contar com mais um importante registro da história do esporte local.

Sobre o Museu

O museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e aberta ao público, dedicada à pesquisa, coleta, conservação, interpretação e exposição do patrimônio material e imaterial. A serviço da sociedade, atua nas áreas de educação, estudo e entretenimento, promovendo diversidade, sustentabilidade e valorização cultural.

O Museu e Arquivo Histórico de Adamantina “Setsu Onishi” possui identidade voltada ao pioneirismo e à fundação do município, preservando registros e objetos relacionados a fatos marcantes da história local, como a inauguração da Estação Ferroviária em 20 de abril de 1950.

O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Entidades públicas e privadas, bem como escolas municipais, estaduais e particulares, podem agendar visitas pelo telefone (18) 99146-9012.

A direção do Museu solicita que os munícipes que possuam em suas residências trajes antigos, peças históricas, equipamentos, ferramentas ou outros objetos anteriores ao ano de 1960 entrem em contato pelo telefone (18) 99146-9012, por ligação ou mensagem de texto, para avaliação e possível doação.

