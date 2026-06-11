CLÍNICA BERMAL: Instituto de Saúde é referência em atendimento especializado

Com uma proposta baseada em diagnóstico preciso, atendimento humanizado e atuação em casos de maior complexidade, a Clínica Bermal – Instituto de Saúde vem se consolidando como uma importante referência em Adamantina e toda a região.

À frente do instituto está o médico dr. Luís Francisco Carneiro Bermal, profissional com ampla experiência na área hospitalar e atendimento de doenças graves. Há quase 20 anos na região, chegou com um propósito claro: exercer a medicina com responsabilidade, técnica e compromisso com a vida.

Além disso, o médico é intensivista, com atuação destacada na linha de frente de casos críticos. Atualmente, ocupa funções de relevância como diretor técnico do Hospital da Santa Casa de Adamantina e coordenador da UTI da instituição, além de já ter acompanhado mais de 3 mil pacientes ao longo de sua trajetória.

A clínica também conta com a atuação da dra. Rubia A. Bermal, médica, e da enfermeira Carolina Esterquile, formando uma equipe multidisciplinar preparada para oferecer um atendimento completo e eficiente.

O espaço foi estruturado para atender desde consultas em clínica médica até o acompanhamento de doenças graves e a realização de pequenos procedimentos, sempre com foco em unir tecnologia, conhecimento e um cuidado mais próximo e humano com o paciente.

A proposta do instituto é de oferecer diagnóstico no ato, com transparência, acolhimento e precisão — fatores essenciais para quem busca segurança na área da saúde.

Para agendamentos e informações, os contatos são: (18) 99680-2266 ou 3521-2266.

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