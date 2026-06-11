Processo para construção das 40 unidades habitacionais está fase de assinatura contratual

Questionada por leitores na semana passada, a reportagem do Jornal Folha Regional solicitou informações da Prefeitura de Adamantina com relação ao andamento do processo que viabilizará o início de construção das 40 unidades habitacionais do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ no terreno da antiga horta do Jardim Adamantina.

“A licitação para execução do empreendimento já foi realizada e a empresa vencedora do processo licitatório encontra-se devidamente definida. Neste momento, estão sendo concluídos os trâmites finais relacionados à formalização dos contratos, para posterior encaminhamento à Caixa Econômica Federal, instituição mandatária responsável pela análise técnica e documental de todo o processo licitatório”, informou a Administração Municipal em resposta enviada na quarta-feira (27).

Após a aprovação integral da documentação e regularização de todas as etapas exigidas, será emitida a AIO (Autorização de Início do Objeto). E, ainda de acordo com a Prefeitura, somente depois disso será possível a emissão da Ordem de Serviço, permitindo o início oficial das obras pela empresa contratada.

“A Administração Municipal reforça que segue acompanhando todas as etapas do processo junto aos órgãos competentes, trabalhando para garantir o avanço do empreendimento habitacional e ampliar o acesso à moradia para as famílias do município”, acrescenta.

O projeto apresentado por Adamantina foi enquadrado e selecionado pelo Ministério das Cidades, conforme processo seletivo instituído pela Portaria MCID nº 892/2025, que previu o enquadramento de 60.069 unidades habitacionais em todo o país.

Por Folha Regional Adamantina

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