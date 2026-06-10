Audiência Pública apresenta e compõe Fórum Municipal de Educação em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou na noite de terça-feira, 09 de junho de 2026, a Audiência Pública de apresentação e composição do Fórum Municipal de Educação. O encontro aconteceu na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação e reuniu representantes da comunidade, profissionais da educação e demais interessados no fortalecimento das políticas educacionais do município.
Durante a audiência, foi apresentada a proposta de composição do Fórum Municipal de Educação, destacando sua importância como espaço permanente de diálogo, participação social e acompanhamento das ações e políticas públicas voltadas à educação.
Durante a audiência, foi apresentada a proposta de composição do Fórum Municipal de Educação, destacando sua importância como espaço permanente de diálogo, participação social e acompanhamento das ações e políticas públicas voltadas à educação.
De acordo com a secretária municipal de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles, a criação e fortalecimento do Fórum representam um importante avanço para a participação da sociedade nas decisões relacionadas à educação. “O Fórum Municipal de Educação é um instrumento fundamental para ampliar o diálogo entre o poder público e a comunidade, garantindo que diferentes segmentos possam contribuir com ideias, propostas e reflexões voltadas à melhoria da educação em nosso município”, destacou.
A secretária municipal de Educação lembrou ainda a relevância do encontro e o engajamento dos participantes. “A reunião foi excelente e representou um passo muito grande para a construção das diretrizes educacionais para os próximos 10 anos. Tivemos ampla representatividade, o que demonstra o compromisso da comunidade com a educação do município. Além disso, foram esclarecidas as próximas etapas do processo, garantindo transparência e participação em todas as fases de elaboração”, afirmou.
A iniciativa reforçou o compromisso da Administração Municipal com a gestão democrática do ensino, promovendo a participação de diferentes segmentos da sociedade nas discussões, propostas e ações voltadas ao desenvolvimento educacional de Adamantina.
O Fórum Municipal de Educação desempenha papel estratégico na articulação entre o poder público e a sociedade civil, contribuindo para o debate de temas relevantes, o acompanhamento das metas educacionais e a construção de políticas que atendam às necessidades da rede municipal de ensino.
A Administração Municipal agradece a participação de educadores, estudantes, pais, representantes de instituições, entidades e cidadãos que estiveram presentes, colaborando com este importante momento de diálogo e construção coletiva em prol da educação do município.
COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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