Audiência Pública apresenta e compõe Fórum Municipal de Educação em Adamantina

Durante a audiência, foi apresentada a proposta de composição do Fórum Municipal de Educação, destacando sua importância como espaço permanente de diálogo, participação social e acompanhamento das ações e políticas públicas voltadas à educação.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Elisabeth Gomes Meirelles, a criação e fortalecimento do Fórum representam um importante avanço para a participação da sociedade nas decisões relacionadas à educação. “O Fórum Municipal de Educação é um instrumento fundamental para ampliar o diálogo entre o poder público e a comunidade, garantindo que diferentes segmentos possam contribuir com ideias, propostas e reflexões voltadas à melhoria da educação em nosso município”, destacou.

A secretária municipal de Educação lembrou ainda a relevância do encontro e o engajamento dos participantes. “A reunião foi excelente e representou um passo muito grande para a construção das diretrizes educacionais para os próximos 10 anos. Tivemos ampla representatividade, o que demonstra o compromisso da comunidade com a educação do município. Além disso, foram esclarecidas as próximas etapas do processo, garantindo transparência e participação em todas as fases de elaboração”, afirmou.