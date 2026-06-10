Adamantina recebe show de Claudio Lacerda neste domingo (14)

As comemorações alusivas aos 77 anos de Adamantina continuam. A programação teve início no dia um de junho e segue até o final do mês. Neste domingo (14), o município recebe Cláudio Lacerda em um show a partir das 20h no anfiteatro Fernando Paloni.
Anteriormente, o evento estava agendado para o Parque dos Pioneiros, porém em virtude das condições climáticas previstas para os próximos dias, a apresentação musical foi transferida para um local fechado.
A apresentação musical é uma parceria da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura em Turismo, com o Sesc Thermas e o Sincomércio.
Ainda no domingo (14), Adamantina recebe o espetáculo Coreto Itinerante da APAA a partir das 20h. O Coreto Itinerante terá como ponto de partida a Praça Elio Micheloni e fará uma parada no Parque Caldeira e no Parque dos Pioneiros.
Natacha Dominato / Comunicação Prefeitura de Adamantina