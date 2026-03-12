Close Menu
Inscrições para o processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Adamantina continuam abertas

AdamantinaNETPor 0
O processo seletivo da Prefeitura de Adamantina que visa a contratação de estagiários continua aberto. As inscrições podem ser efetuadas até às 12h do dia 18 de março.

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar o site do CIEE https://pp.ciee.org.br/vitrine/processos-seletivos/publico, em “FILTRE SUA PESQUISA”, clicar em “STATUS DO PROCESSO”, selecionar “INSCRIÇÕES ABERTAS”, localizar na lista o logotipo da Prefeitura Municipal de Adamantina – SP Edital 01/2026 e clicar neste link.

Os aprovados e convocados cumprirão 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias. O valor de Bolsa-Auxílio por mês é de R$ 975,00 por mês e mais o valor do Auxílio-Transporte de R$ 5,00 por dia estagiado.

Podem participar da seleção, alunos matriculados a partir do primeiro semestre nos cursos de: Administração De Empresas; Agronomia; Biomedicina; Ciência Da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física (Licenciatura/ Bacharelado); Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia De Alimentos; Engenharia Da Computação; Engenharia De Produção; Farmácia; Fisioterapia (A Partir do 6º Semestre e conforme Instituição De Ensino); Geografia; Gestão Comercial; Matemática; História; Nutrição; Pedagogia; Publicidade E Propaganda; Tecnologia Em Agronegócio; Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas/ Sistemas De Informação; Tecnologia Em Gestão Pública; Logística (a carga horária de estágio para o curso de Logística será de 04 horas diárias e 20 horas semanais e a bolsa-auxílio será proporcional).

As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet. A prova será composta de 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, sendo 5 questões de português e cinco de conhecimento gerais.

O gabarito provisório e o caderno de questões (espelho de prova) ficarão disponíveis no dia 19 de março.

Serão admitidos recursos quanto ao gabarito (espelho de prova) da prova objetiva que deverão ser encaminhados eletronicamente no dia 20 de março para o endereço eletrônico: recursos.psp.presidenteprudente@ciee.org.br.

A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 15 de abril de 2026. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva podendo a critério da Prefeitura de Adamantina ser prorrogado por até igual período.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina
