Inscrições para o processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Adamantina continuam abertas

O processo seletivo da Prefeitura de Adamantina que visa a contratação de estagiários continua aberto. As inscrições podem ser efetuadas até às 12h do dia 18 de março. O processo seletivo da Prefeitura de Adamantina que visa a contratação de estagiários continua aberto. As inscrições podem ser efetuadas até às 12h do dia 18 de março. Para realizar a inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar o site do CIEE https://pp.ciee.org.br/ vitrine/processos-seletivos/ publico, em “FILTRE SUA PESQUISA”, clicar em “STATUS DO PROCESSO”, selecionar “INSCRIÇÕES ABERTAS”, localizar na lista o logotipo da Prefeitura Municipal de Adamantina – SP Edital 01/2026 e clicar neste link. Os aprovados e convocados cumprirão 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias. O valor de Bolsa-Auxílio por mês é de R$ 975,00 por mês e mais o valor do Auxílio-Transporte de R$ 5,00 por dia estagiado.

Podem participar da seleção, alunos matriculados a partir do primeiro semestre nos cursos de: Administração De Empresas; Agronomia; Biomedicina; Ciência Da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física (Licenciatura/ Bacharelado); Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia De Alimentos; Engenharia Da Computação; Engenharia De Produção; Farmácia; Fisioterapia (A Partir do 6º Semestre e conforme Instituição De Ensino); Geografia; Gestão Comercial; Matemática; História; Nutrição; Pedagogia; Publicidade E Propaganda; Tecnologia Em Agronegócio; Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas/ Sistemas De Informação; Tecnologia Em Gestão Pública; Logística (a carga horária de estágio para o curso de Logística será de 04 horas diárias e 20 horas semanais e a bolsa-auxílio será proporcional).

As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet. A prova será composta de 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, sendo 5 questões de português e cinco de conhecimento gerais. O gabarito provisório e o caderno de questões (espelho de prova) ficarão disponíveis no dia 19 de março.

. Serão admitidos recursos quanto ao gabarito (espelho de prova) da prova objetiva que deverão ser encaminhados eletronicamente no dia 20 de março para o endereço eletrônico: recursos.psp. presidenteprudente@ciee.org.br A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 15 de abril de 2026. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva podendo a critério da Prefeitura de Adamantina ser prorrogado por até igual período.

Natacha Dominato / Comunicação Pref. Adamantina

