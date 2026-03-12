Inscrições para o processo seletivo de estagiários da Prefeitura de Adamantina continuam abertas

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o(a) candidato(a) deverá acessar o site do CIEE https://pp.ciee.org.br/
Os aprovados e convocados cumprirão 30 horas semanais, não excedendo 6 horas diárias. O valor de Bolsa-Auxílio por mês é de R$ 975,00 por mês e mais o valor do Auxílio-Transporte de R$ 5,00 por dia estagiado.
Podem participar da seleção, alunos matriculados a partir do primeiro semestre nos cursos de: Administração De Empresas; Agronomia; Biomedicina; Ciência Da Computação; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Direito; Educação Física (Licenciatura/ Bacharelado); Enfermagem; Engenharia Ambiental; Engenharia Civil; Engenharia De Alimentos; Engenharia Da Computação; Engenharia De Produção; Farmácia; Fisioterapia (A Partir do 6º Semestre e conforme Instituição De Ensino); Geografia; Gestão Comercial; Matemática; História; Nutrição; Pedagogia; Publicidade E Propaganda; Tecnologia Em Agronegócio; Tecnologia Em Análise E Desenvolvimento De Sistemas/ Sistemas De Informação; Tecnologia Em Gestão Pública; Logística (a carga horária de estágio para o curso de Logística será de 04 horas diárias e 20 horas semanais e a bolsa-auxílio será proporcional).
As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet. A prova será composta de 10 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta, sendo 5 questões de português e cinco de conhecimento gerais.
O gabarito provisório e o caderno de questões (espelho de prova) ficarão disponíveis no dia 19 de março.
A publicação da lista de classificação definitiva será feita em 15 de abril de 2026. O processo seletivo terá validade de 12 meses a partir da publicação da classificação definitiva podendo a critério da Prefeitura de Adamantina ser prorrogado por até igual período.