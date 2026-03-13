DUZÃO CELULARES comemora três anos em Adamantina

A Duzão Celulares acaba de celebrar três anos de atividades em Adamantina, tornando-se uma das referências no segmento de acessórios, manutenção e comércio de produtos para celulares.

Especializada na venda de capas, películas, fones de ouvido, carregadores e diversos acessórios, a empresa também se destaca pelos serviços técnicos de manutenção e reparos em smartphones, oferecendo agilidade, diagnóstico preciso e garantia na execução dos trabalhos.

Além da linha voltada à telefonia móvel, a Duzão Celulares disponibiliza opções de eletrônicos e presentes para todas as idades, ampliando o mix de produtos e atendendo diferentes perfis de consumidores.

Em Adamantina, a loja está localizada na avenida Capitão José Antônio de Oliveira, nº 416, centro da cidade.

Sob a direção do empresário José Eduardo Segura, o empreendimento também mantém unidade em Flórida Paulista, instalada na avenida Presidente Vargas, nº 177.

Duzão Celulares: compromisso com qualidade, variedade e confiança no atendimento.

.