Definidos os semifinalistas da 18ª Copa FAI de Futsal de Adamantina

A emoção tomou conta da 2ª fase da Copa FAI de Futsal 2026 de Adamantina com a realização da 4ª rodada da segunda fase, que definiu os classificados para as semifinais da competição. Os jogos aconteceram na noite de sexta-feira (20/03), no Ginásio Paulo Camargo, e foram marcados por placares expressivos e grandes atuações.

O destaque da rodada ficou por conta do Fhênix, que mostrou sua força ofensiva ao golear o Rangers Rovers por 8 a 3, garantindo vaga com autoridade.

Outra equipe que avançou com tranquilidade foi o Os Primos FC, que venceu o Inove/Zé Gordo por 3 a 0, demonstrando consistência dentro de quadra.

Fechando a rodada, o Hookah Valem também confirmou sua classificação ao superar o Parque Iguaçu por 2 a 0, em um jogo mais equilibrado, mas com controle da equipe durante boa parte da partida.

A equipe Morro Panela Caipira já havia garantido a sua vaga nas semifinais com uma rodada de antecedência.

Com os resultados, ficaram definidos os confrontos das semifinais, que prometem grandes emoções:

Morro Panela Caipira x Fhênix – às 19h45

Os Primos FC x Hookah Valem – às 20h45

As partidas serão realizadas na próxima segunda-feira (23/03), novamente no Ginásio Paulo Camargo.

A expectativa é de casa cheia para acompanhar a reta final da competição, que vem se destacando pelo alto nível técnico e pela forte presença do público.

Foto: Rita Nery

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