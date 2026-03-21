Adamantina recebe investimentos superiores a R$ 10 milhões para fortalecimento do sistema elétrico

A Prefeitura de Adamantina recebeu, nesta sexta-feira (20), representantes da Energisa Sul-Sudeste para a apresentação dos investimentos realizados no sistema elétrico que atende o município e parte da região. Ao todo, foram aplicados mais de R$ 10,2 milhões em obras e melhorias na infraestrutura energética.

O encontro aconteceu no Paço Municipal e contou com a presença do prefeito José Carlos Martins Tiveron, secretários municipais, vereadores, além de membros da diretoria e gerência da concessionária.

De acordo com o diretor-presidente da empresa, José Adriano Mendes Silva, os investimentos contemplaram a ampliação da subestação de energia e melhorias na rede de distribuição, visando garantir maior eficiência e segurança no fornecimento.

“Sabemos o quanto a energia é imprescindível para o desenvolvimento econômico e social da cidade, pois viabiliza novas tecnologias, oportunidades de emprego e renda, além de ampliar o acesso à educação e à cultura. Por isso, temos o compromisso de oferecer energia de qualidade aos nossos clientes”, destacou.

Um dos principais avanços foi a ampliação da subestação de Adamantina, concluída em dezembro de 2025, que resultou em um aumento de 150% na capacidade de fornecimento, passando de 20 MVA para 50 MVA. A melhoria deve beneficiar mais de 34 mil pessoas no município.

Outro destaque é a modernização da estrutura, que agora conta com automação e equipamentos de última geração, permitindo a realização de procedimentos remotos, o que aumenta a agilidade no atendimento e reduz o tempo de resposta em eventuais ocorrências.

Além disso, a concessionária também concluiu obras na subestação de Osvaldo Cruz, ampliando em 76% a capacidade de transformação (138/69 kV), beneficiando mais de 55 mil pessoas. A unidade funciona como fonte alternativa de suprimento para Adamantina, reforçando a segurança energética do município.

O prefeito José Carlos Martins Tiveron destacou a relevância dos investimentos para o município. “Essas melhorias representam mais segurança e qualidade no fornecimento de energia para os moradores, além de criarem condições para o crescimento da cidade. Energia de qualidade impacta diretamente no dia a dia da população, no funcionamento dos serviços públicos e também no desenvolvimento econômico de Adamantina”, afirmou.

A concessionária informou ainda que novas ações de manutenção e melhorias continuam previstas ao longo de 2026, com o objetivo de garantir um fornecimento de energia cada vez mais estável, seguro e eficiente para toda a população.

Os investimentos reforçam a importância da parceria entre o poder público e a iniciativa privada no desenvolvimento da infraestrutura, contribuindo diretamente para o crescimento econômico, atração de novos investimentos e melhoria da qualidade de vida dos moradores.

COMUNICAÇÃO – PREFEITURA DE ADAMANTINA



.