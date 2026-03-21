“Março Lilás”: ação especial amplia atendimento à saúde da mulher em Adamantina na próxima terça-feira (24)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará na próxima terça-feira (24) uma ação especial em alusão ao “Março Lilás”, campanha dedicada à prevenção do câncer do colo do útero.

Na data, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município terão horário de atendimento estendido até às 20h, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de prevenção e cuidado com a saúde.

Durante a ação, serão oferecidos serviços como a coleta do exame preventivo (Papanicolau), atualização da carteira de vacinação e realização de testes rápidos. A ampliação do horário busca atender especialmente mulheres que, devido à rotina de trabalho, cuidados com a família e outras responsabilidades, encontram dificuldade para procurar atendimento no horário convencional.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o cuidado com a saúde é fundamental e orienta que as mulheres procurem a unidade mais próxima para participar da ação e manter os exames em dia.

Unidades participantes

O município conta com oito Unidades Básicas de Saúde, somando 11 equipes de atendimento à disposição da população. Participam da ação as seguintes unidades:

. UBS Nove de Julho

. UBS Mário Covas

. UBS Vila Jardim

. UBS Cecap

. UBS Vila Cicma

. UBS Jardim Brasil

. UBS Dorigo

. UBS Jardim Adamantina

Dados de atendimento

Em 2025, foram realizadas 1.187 coletas de exames preventivos no município. Desse total, aproximadamente 25% (290 exames) ocorreram no período entre março e outubro, meses em que são intensificadas as ações de conscientização e prevenção.

Atendimento odontológico

Além dos serviços voltados à prevenção do câncer do colo do útero, algumas unidades também oferecerão atendimento odontológico para as mulheres até às 20h no dia da ação. O serviço estará disponível nas UBS:

– Vila Jardim

– Mário Covas

– Cecap

– Nove de Julho

– Jardim Adamantina

– Jardim Brasil

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em ampliar o acesso aos serviços de saúde, promover a prevenção e incentivar o cuidado contínuo com a saúde da mulher.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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