“Março Lilás”: ação especial amplia atendimento à saúde da mulher em Adamantina na próxima terça-feira (24)

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará na próxima terça-feira (24) uma ação especial em alusão ao “Março Lilás”, campanha dedicada à prevenção do câncer do colo do útero.
Na data, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município terão horário de atendimento estendido até às 20h, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres aos serviços de prevenção e cuidado com a saúde.
Durante a ação, serão oferecidos serviços como a coleta do exame preventivo (Papanicolau), atualização da carteira de vacinação e realização de testes rápidos. A ampliação do horário busca atender especialmente mulheres que, devido à rotina de trabalho, cuidados com a família e outras responsabilidades, encontram dificuldade para procurar atendimento no horário convencional.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o cuidado com a saúde é fundamental e orienta que as mulheres procurem a unidade mais próxima para participar da ação e manter os exames em dia.
Unidades participantes
O município conta com oito Unidades Básicas de Saúde, somando 11 equipes de atendimento à disposição da população. Participam da ação as seguintes unidades:
. UBS Nove de Julho
. UBS Mário Covas
. UBS Vila Jardim
. UBS Cecap
. UBS Vila Cicma
. UBS Jardim Brasil
. UBS Dorigo
. UBS Jardim Adamantina
Dados de atendimento
Em 2025, foram realizadas 1.187 coletas de exames preventivos no município. Desse total, aproximadamente 25% (290 exames) ocorreram no período entre março e outubro, meses em que são intensificadas as ações de conscientização e prevenção.
Atendimento odontológico
Além dos serviços voltados à prevenção do câncer do colo do útero, algumas unidades também oferecerão atendimento odontológico para as mulheres até às 20h no dia da ação. O serviço estará disponível nas UBS:
– Vila Jardim
– Mário Covas
– Cecap
– Nove de Julho
– Jardim Adamantina
– Jardim Brasil
A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal em ampliar o acesso aos serviços de saúde, promover a prevenção e incentivar o cuidado contínuo com a saúde da mulher.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA
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