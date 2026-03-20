Novo ambulatório no Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar foi inaugurado na manhã desta sexta-feira (20)

Foi realizada na manhã desta sexta-feira (20), a solenidade de inauguração do novo ambulatório para atendimento em psiquiatria no Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar. A solenidade contou com a participação de autoridades, funcionários, convidados, entre outros.

A nova estrutura conta com aproximadamente 400 metros quadrados divididos entre consultórios médicos, ambulatórios, entre outras áreas para atender munícipes que anteriormente realizavam acompanhamento psiquiátrico no Centro Integrado de Saúde (CIS) e nas Unidades de Saúde do município.

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de Adamantina e o Centro Universitário de Adamantina (FAI), buscando ampliar o acesso aos serviços especializados, além de estruturar mais um cenário de prática para o internato do curso de Medicina, contribuindo para a formação acadêmica e para a melhoria da qualidade assistencial oferecida à comunidade.

Luiz Eduardo Mazzini Bressan, presidente da diretoria, lembrou que amar ao próximo é apoiar os mais necessitados.

“Quando ninguém acreditava que seria reerguer e salvar essa associação, eles acreditaram. Milagre seria capaz de manter a clínica e muitos milagres acontecerem. A clínica se manteve e se reergueu e hoje vemos a realização da obra”, disse.

O padrinho Dom Luiz Antônio Cipoli, bispo, comentou que não estava sendo entregue um novo centro, mas um salário de esperança.

“Cuidado com a saúde mental é talvez uma das mais puras ações de caridade. Neste dia, ainda temos o lançamento da Dra Ruth que provoca uma reflexão profunda. O hospital é um caminho de recomeços. Educação, o governo e a fé se unem, o beneficiado é sempre o menor.”, garantiu.

Tanto o prefeito José Carlos Martins Tiveron quanto o presidente da Câmara, Eder Ruth disseram que tudo o que foi executado é um avanço para o município, pois a saúde mental ganha a atenção merecida.

Milton Ura disse que tudo o que estava acontecendo era o sonho sendo transformado em realidade. “Obtivemos grandes avanços nos últimos 8 anos e só temos que agradecer a todos os envolvidos”, disse.

A representante do Departamento Regional de Saúde de Marília, Célia Maria Marafiotti Netto, afirmou que estar ali significava uma grande alegria, porque são 62 municípios que têm a Clínica Pai Nosso Lar como referência.

Por fim, Ruth Duarte Menegatti, madrinha do Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar, autora do livro Além das Sentenças e juíza titular da 3ª Vara da Comarca de Adamantina, comentou que a verdadeira justiça vai além das decisões. “Livro é uma homenagem que acreditou quando parecia impossível. Recebo com gratidão pessoas que marcaram essa trajetória”, finalizou.

Natacha Dominato / Colaborou: Caio Vasques / Fotos: Ricardo Bispo

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