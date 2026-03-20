Fundo Social de Adamantina recebe 6 toneladas de alimentos e reforça apoio às famílias em situação de vulnerabilidade

O Fundo Social de Solidariedade de Adamantina recebeu, nesta sexta-feira (20), a doação de 6 toneladas de alimentos arrecadados por meio de uma campanha solidária promovida pelo Sicoob Nosso.

A mobilização evidencia o forte compromisso social da instituição envolvida, que, por meio do engajamento de colaboradores, cooperados e da comunidade, conseguiu arrecadar 6 toneladas de alimentos em apenas um mês de campanha. Além das doações, o Sicoob Nosso realizou um aporte com recursos próprios de mais 20 toneladas, ampliando o alcance da ação e garantindo ainda mais apoio às famílias atendidas. Adamantina recebeu 6 toneladas de mantimentos.

Os alimentos serão encaminhados para atender cerca de 600 famílias assistidas por 14 entidades do município, garantindo suporte essencial àquelas que mais necessitam. A doação representa mais do que alimentos: significa dignidade, segurança alimentar e apoio direto às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A entrega ocorreu durante evento realizado na sede do Sicoob Nosso, com a presença do diretor de operações financeiras da cooperativa, André Luiz Prado, além do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, da vice-prefeita Lúcia Haga, da presidente do Fundo Social, Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, e da secretária municipal de Assistência Social, Andréia Regina Ribeiro.

Compromisso social e solidariedade

A campanha contou com a participação de 18 postos de atendimento da cooperativa na região, além de unidades em outras localidades do estado e do país, demonstrando a força do cooperativismo e da solidariedade na promoção de ações que impactam diretamente a vida da população.

O diretor de operações financeiras do Sicoob Nosso, André Luiz Prado, destacou o envolvimento coletivo na realização da campanha. “O Sicoob Nosso é um pilar social e de sustentabilidade que, durante a campanha, contou com o engajamento e a mobilização dos nossos 200 colaboradores para fazer desta ação algo grandioso, fruto de uma parceria importante com o Fundo Social de Solidariedade de Adamantina e com a Prefeitura, reforçando o cuidado com a comunidade onde estamos presentes”, afirmou.

Prado também ressaltou o reconhecimento nacional da cooperativa. “Na próxima semana, vamos receber um prêmio nacional em Brasília. O sistema Sicoob conta com 343 cooperativas de crédito e conquistamos o primeiro lugar com um case de inclusão e diversidade”, completou.

O empenho do Sicoob Nosso foi fundamental para o sucesso da iniciativa, evidenciando o papel das instituições na construção de uma sociedade mais justa e solidária.

Instituição

Com mais de 35 anos de história, o Sicoob Nosso nasceu no interior paulista e construiu uma trajetória sólida pautada na confiança, no relacionamento próximo e no compromisso com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Ao longo dessa jornada, a cooperativa evoluiu, cresceu e ampliou sua presença, mantendo a essência cooperativista que a define.

Atualmente, está presente em 18 agências e conta com um time de aproximadamente 200 colaboradores, que atuam diariamente com excelência, transparência e foco em oferecer soluções financeiras que fazem a diferença na vida dos cooperados. Cada decisão é orientada para gerar valor coletivo, fortalecer relações e promover o crescimento sustentável.

A instituição acredita que sucesso financeiro vai além de números, estando diretamente ligado à participação, ao protagonismo dos cooperados e à construção de um modelo mais justo, humano e responsável. Nesse contexto, segue investindo continuamente em inovação, modernização dos serviços e expansão da atuação, sempre guiada pelo propósito de transformar realidades por meio do cooperativismo financeiro.

Fortalecimento da rede de apoio

A doação amplia a capacidade de atendimento do Fundo Social de Solidariedade de Adamantina, garantindo a continuidade das ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade. A direção do Sicoob Nosso destacou ainda que a campanha será realizada sempre uma vez ao ano.

A iniciativa reforça a importância da união entre poder público, instituições e sociedade civil na construção de uma rede de apoio eficiente, capaz de atender às demandas sociais e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

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