Encontro mobiliza mulheres empreendedoras e fortalece Programa Feira da Mulher Empreendedora em Adamantina

A Prefeitura de Adamantina realizou, na noite de ontem, quinta-feira (19), um encontro voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino no município. A reunião aconteceu no Anfiteatro Fernando Paloni e reuniu participantes do Programa Feira da Mulher Empreendedora, além de novas interessadas em integrar a iniciativa.

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, o encontro teve como principais objetivos a realização do recadastramento das expositoras já participantes, o cadastramento de novas empreendedoras e a apresentação do calendário anual de eventos.

A ação contou com a presença tanto de mulheres que já integram o programa quanto daquelas que desejam ingressar, garantindo a atualização dos dados das participantes e a inclusão de novas integrantes, fortalecendo o grupo e ampliando as oportunidades de geração de renda.

O recadastramento foi considerado fundamental para assegurar a permanência das expositoras no programa e sua participação efetiva nas feiras ao longo do ano, enquanto o cadastro de novas interessadas contribui para a renovação e expansão da iniciativa.

Durante o encontro, também foi apresentado o calendário anual de eventos em que as empreendedoras estarão presentes, além da divulgação do regulamento da Feira da Mulher Empreendedora, orientando sobre critérios de participação e organização das atividades.

A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com o incentivo ao empreendedorismo feminino, promovendo autonomia financeira, inclusão produtiva e fortalecimento da economia local.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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