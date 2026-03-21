Cerimônia de inauguração do Ambulatório no Hospital Pai Nosso Lar marca o lançamento do livro “Além das Sentenças”

A manhã desta sexta-feira (20) foi marcada pela inauguração do Ambulatório do Hospital Psiquiátrico Pai Nosso Lar e pelo lançamento do livro “Além das Sentenças”. As duas conquistas simbolizam a realização de sonhos distintos — da diretoria da instituição e da juíza de Direito e autora da obra, Dra. Ruth Duarte Menegatti — unidos por um propósito comum: fortalecer o cuidado com pacientes de uma instituição que superou a quase falência e hoje se tornou referência para cerca de 60 municípios.

O evento reuniu dezenas de pessoas, incluindo representantes de diversos segmentos da sociedade, autoridades dos poderes Judiciário, Executivo e Legislativo, além de lideranças religiosas, como o Bispo Diocesano Dom Luiz Antônio Cipollini – padrinho do Hospital – e comunitárias. Profissionais das áreas médica e educacional, bem como colaboradores do Hospital, também estiveram presentes.

Em discurso emocionado, o presidente da diretoria do Pai Nosso Lar, Luiz Eduardo Mazzini Bressan, destacou a superação vivida pela instituição. Segundo ele, quando poucos acreditavam na recuperação da entidade, houve quem mantivesse a esperança. “A clínica se manteve, se reergueu e hoje vemos essa conquista. É preciso amar ao próximo e apoiar os mais necessitados, como aprendemos”, afirmou.

A nova estrutura conta com 400 metros quadrados e dispõe de consultórios médicos, salas de atendimento ambulatorial e espaços voltados ao acompanhamento psiquiátrico dos pacientes.

O funcionamento do Ambulatório é resultado de uma parceria entre a Prefeitura do Município e a FAI (Centro Universitário de Adamantina), com o objetivo de ampliar o acesso a serviços especializados. A iniciativa também contribui para a formação acadêmica de estudantes de Medicina, ao oferecer um novo campo de prática para o internato, além de fortalecer a qualidade do atendimento à população.

Encerrando a cerimônia, a Dra. Ruth destacou a importância coletiva da conquista. Madrinha do Hospital Psiquiátrico, ela agradeceu o empenho de todos os envolvidos na transformação da instituição e ressaltou que seu livro é uma homenagem àqueles que acreditaram no projeto mesmo diante das dificuldades, ajudando a construir essa trajetória de superação.

Da Redação

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