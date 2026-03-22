Prefeitura de Adamantina realiza ação de vacinação antirrábica e reforça prevenção à raiva

A imunização ocorreu na unidade básica de saúde Nove de Julho (PAS I), das 9h às 15h, atendendo moradores dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Joaquina, Vila Industrial, Vila Freitas, Vila Jurema, Vila Cristina e Centro. Ao todo, foram disponibilizadas 270 doses, aplicadas conforme a demanda, por ordem de chegada.

A iniciativa foi direcionada a proprietários de cães e gatos, reforçando a importância da vacinação como medida essencial de prevenção. A raiva é uma doença grave, que pode ser transmitida aos seres humanos, e a imunização dos animais é a principal forma de controle e combate.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ações como esta são fundamentais para manter a cobertura vacinal no município e garantir a segurança sanitária, contribuindo diretamente para a saúde pública.

A Prefeitura de Adamantina segue desenvolvendo estratégias contínuas de prevenção e cuidado, reafirmando o compromisso com o bem-estar da população e a promoção da saúde em todo o município.

Assessoria de Imprensa