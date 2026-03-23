Com demanda de 4.000 exames, Saúde Municipal consegue redução expressiva na fila e projeta mutirões

Durante a participação no programa Entrevista da Semana, transmitido ao vivo pela Tv Folha Regional na manhã d a última segunda-feira (16), a secretaria Cris Jacomasso falou sobre os desafios enfrentados ao longo deste um ano e três meses à frente da Saúde Municipal.

Um dos pontos destacados por ela foi o avanço alcançado na realização de exames e cirurgias disponibilizadas pelo município à população.

“Implantamos o programa Zera Fila, viabilizado por meio de uma verba destinada pela deputada Adriana Ventura após verificar a grande demanda existente durante visita feita ao município. A partir daí, firmamos convênio com a Santa Casa de Adamantina para a oferta dos exames mais parados, como ressonância magnética, tomografia, colonoscopia, endoscopia, mamografia, densitometria óssea, ecocardiograma, raio-x, tomografia e outros”, contou.

De acordo com a secretária, havia mais de 4 mil exames para serem feitos.

“Como a nossa demanda é diária, não podemos dizer que zeramos a fila, mas, com certeza, deixamos em ordem a grande maioria dos exames que estavam na fila”, ressaltou.

Como outra ação ligada ao programa, a partir deste mês (março) a Saúde Municipal promoverá um mutirão de ultrassonografia.

Também com relação a cirurgias, Cris relatou ter ocorrido avanço como, por exemplo na área oftalmológica, tendo em vista que foram realizadas 380 cirurgias de catarata em novembro de 2025. “E agora já temos a nova demanda dos últimos meses, mas estamos em conversa com a Santa Casa para realizar um novo mutirão”.

A entrevista completa está disponível no portal AdamantinaNET e na página do Facebook do Folha Regional.

Por Folha Regional Adamantina

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