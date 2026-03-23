Definida data e iniciada venda de cupons da Festa Junina do Padroeiro com sorteio de carro 0 km

A Paróquia Santo Antônio de Adamantina marcou para o dia 20 de junho (sábado) a realização da 34ª edição da Festa Junina do Padroeiro, no Recinto Poliesportivo.

Mais uma vez, durante o evento, haverá o sorteio de dezenas de prêmios aos participantes. E os grandes atrativos já anunciados serão duas bicicletas elétricas e um carro 0 km (Chevrolet Onix), que já está exposto ao público na frente da Matriz.

Os cupons já começaram a ser vendidos pelo mesmo valor do ano passado, apenas R$ 10,00. Os interessados em adquirir podem ir na secretaria da Paróquia ou a qualquer um dos diversos pontos de venda espalhados pelo comércio local.

A Festa Junina do Padroeiro Santo Antônio terá início às 18h e contará também com diversas barracas de comidas típicas, bebidas, brinquedos e outras atrações.

Mais informações pelo telefone 3521 1014.

Por Folha Regional Adamantina

.