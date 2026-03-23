FAI Adamantina Futsal estreia com vitória na Copa Liga Paulista Sub-20

A equipe sub-20 da FAI Adamantina Futsal começou com o pé direito sua caminhada na Copa LPF (Liga Paulista de Futsal).

Jogando pela primeira rodada da competição estadual, o time de Adamantina venceu com autoridade o time de Votuporanga Futsal pelo placar de 5 a 2, mostrando força ofensiva e organização em quadra.

Desde o início da partida, a equipe adamantinense demonstrou superioridade, controlando as ações e criando as melhores oportunidades.

O resultado positivo foi construído com gols de Yago (que balançou as redes duas vezes), Trintin, William Pingo e Gustavo, que completaram a goleada.

O elenco contou com uma atuação coletiva consistente, envolvendo nomes como o capitão Roger, além de atletas como Yago, Rafael Ramos, William Pingo, Akabochi, Felipe Cenedesi, Koba, Gustavo, Léo Mota, Gabriel Montavani, Felipe Nunes, Trintin . A equipe ainda teve a participação de Eduardo e Felipe Leite e Guilherme como goleiros compondo o grupo para o confronto, e Kuka como treinador.

A vitória na estreia reforça a confiança do grupo para a sequência do campeonato, que promete ser bastante disputado.

Agora, o time volta suas atenções para a próxima rodada, buscando manter o bom desempenho e seguir somando pontos importantes na competição.

Por Redação – Foto: Rita Nery

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