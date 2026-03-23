Atleta adamantinense embarca para a Espanha para disputar mundial Sub-12 pelo Flamengo

A trajetória de Luiz Miguel no esporte é marcada por conquistas expressivas. Em menos de dois anos, o adamantinense já somou oito títulos. Sua caminhada teve início aos quatro anos de idade, ao lado do irmão mais velho, Daniel, na escolinha DG Sports, em Adamantina, sob a orientação dos treinadores Dagoberto e Luan Guerra.

O primeiro grande passo ocorreu em 2022, quando Luiz Miguel participou de uma avaliação no Trieste, em Curitiba (PR). Entre cinco garotos da escolinha adamantinense, ele foi o único aprovado. Em maio de 2023, o jovem mudou-se para a capital paranaense e, entre o final de junho e o início de julho do mesmo ano, foi avaliado pelo Flamengo, sendo aprovado logo no segundo dia de testes no Rio de Janeiro. Desde agosto de 2023, atua como titular absoluto da equipe carioca.

A convocação para o torneio na Europa é motivo de celebração. Marcelo do Nascimento Pinto, pai do atleta, relata que o momento é a realização de um sonho, não apenas para o garoto, mas para todos os parentes. “É uma emoção muito grande, não tem palavras”, afirma. “É um orgulho para a família”.