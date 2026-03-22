Startup Day 2026 em Adamantina mostra importância da inovação

Adamantina recebeu a 12a. Edição do Startup Day nacional só, no estado de São Paulo dezenas de municípios receberam 104 eventos. O Startup Day teve grande participação, Carlos Alberto Gomes Barbosa – Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico representou a prefeitura.

Foram realizadas palestras sobre inovação, inteligência artificial e empreendedorismo.

evento voltado ao incentivo ao empreendedorismo, inovação e desenvolvimento de startups.

A programação foi desenvolvida no auditório do Centro Universitário de Adamantina (FAI).

Destaque para Palestras ;

a palestra “Do Interior ao Espaço: A Jornada da Inspectral, uma Startup Deep Tech de IA e Satélites”, que foi apresentada por Alisson do Carmo, CEO e fundador da Inspectral.A startup nasceu a partir de pesquisas científicas e desenvolve soluções tecnológicas voltadas ao agronegócio e ao monitoramento ambiental, utilizando imagens de satélites, drones e algoritmos de machine learning para gerar análises estratégicas e precisas.

Roda de conversa sobre Inteligência Artificial Outro momento da programação foi a roda de conversa “IA na Ideação: Superando o Bloqueio Criativo”, que reuniu especialistas e empreendedores para discutir o uso da inteligência artificial no desenvolvimento de ideias e projetos inovadores. Participaram da atividade: Alessandra Ruchet, gestora de programas do Sebrae for Startups, que atua conectando empreendedores a ferramentas, mentorias e oportunidades dentro do ecossistema de inovação. Cesar Augusto, sócio da TecSeg – Soluções em Tecnologia, vice-presidente do Fórum Multiplic, fórum permanente de desenvolvimento econômico e social de Osvaldo Cruz, além de auxiliar docente do Centro Paula Souza na Etec Amim Jundi.O Startup Day é uma iniciativa de incentivo ao empreendedorismo inovador, promovendo troca de experiências, networking e acesso a conhecimentos sobre tecnologia, startups e novos modelos de negócios.

Por: Assessoria de Imprensa