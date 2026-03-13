Carro é atingido por incêndio próximo ao Fórum, no centro de Adamantina

Um veículo de passeio foi atingido por um incêndio na manhã desta sexta-feira (13), na Alameda Navarro de Andrade, no cruzamento com a Avenida Dr. Adhemar de Barros, esquina onde fica o Fórum, na região central de Adamantina. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Segundo as primeiras informações, o automóvel seguia no sentido bairro-centro quando o motorista percebeu o início das chamas. Ele conseguiu parar o carro na esquina logo após notar o problema.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente para conter o fogo. A base da corporação está localizada a aproximadamente 200 metros do local da ocorrência, o que facilitou a rápida atuação da equipe.

O incêndio atingiu principalmente a parte dianteira do veículo. Após apagar as chamas, os bombeiros realizaram os procedimentos de segurança no automóvel.

A Polícia Militar também esteve no local e auxiliou na ocorrência, organizando o trânsito nas imediações durante o atendimento.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. (Por: Redação – Foto: Reprodução)



