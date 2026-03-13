Nutrição da FAI promove oficina prática sobre alimentação saudável com alunos do Colégio Objetivo

O curso de Nutrição do Centro Universitário de Adamantina (FAI), por meio do estágio em Saúde Coletiva, promoveu uma ação educativa dividida em duas etapas para os alunos do 8º ano do Colégio Objetivo de Adamantina. O projeto, que uniu teoria sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira e prática culinária, teve sua conclusão nesta quinta-feira (12).

A iniciativa atendeu a um convite da professora do colégio, Sônia Maria Grabowski, e teve início no dia 26 de fevereiro. Na ocasião, a docente do curso de Nutrição da FAI, Profa. Me. Raquel Clapis Ribas Tripolone, acompanhada dos universitários em estágio, conduziu uma atividade dialogada na própria escola. O encontro abordou a classificação dos alimentos, permitindo que os adolescentes tirassem dúvidas e refletissem sobre suas escolhas alimentares diárias. A dinâmica contou ainda com uma degustação de preparações levadas pelos próprios estudantes, exemplificando os diferentes grupos alimentares.

Para consolidar o aprendizado, a segunda etapa ocorreu no Laboratório de Técnica e Dietética da FAI. Os alunos do ensino fundamental foram recebidos para uma oficina prática onde puderam “colocar a mão na massa”. Sob supervisão, eles aprenderam a preparar opções mais saudáveis, como nuggets e molho de tomate. Ao final, a turma participou da degustação das próprias receitas, unindo o viés lúdico à educação nutricional.

Para a professora do curso de Nutrição da FAI, Me. Raquel Clapis Ribas Tripolone, a parceria traz resultados expressivos para ambos os lados. “A integração entre universidade e escola é fundamental para promover a troca de conhecimentos e incentivar hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância. Para os alunos de Nutrição, experiências como essa aproximam a teoria da prática e fortalecem a formação em educação alimentar e saúde coletiva. Já para os estudantes do colégio, a vivência proporciona aprendizado, contato com o ambiente universitário e reflexão sobre escolhas alimentares mais conscientes”, destacou.

A visão de que a experiência agrega à formação escolar foi endossada pela professora do Colégio Objetivo, Sônia Maria Grabowski, que acompanhou a turma durante as atividades. “O aprendizado vai além da sala de aula. Hoje, os alunos do 8º ano tiveram a oportunidade de conhecer, na prática, a importância de uma alimentação saudável, vivenciando um momento de descoberta, participação e construção de conhecimento”, concluiu.

Por Gustavo Amaral – MTB: 0097737/SP

