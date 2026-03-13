Primeira fase da 18ª Copa FAI de Futsal em Adamantina tem 156 gols em 24 jogos

Chave E
Parque Iguaçu/ HB Auto peças/ Recanto dos Animais
Hookah/Super Godoy/ Chicão Frutas/Marcos Construtor
S.E 4 Amigos
Panela Caipira / Morro
Chave F
Os Primos
Inove Engenharia/ Auto Peças Zé Gordo
Fhenix SC/Cowtry Bar
Rangers Rovers/lanche da Irma
Jogos da 1ª rodada da segunda fase – sexta-feira (13/03)
As partidas da próxima fase também serão disputadas no Ginásio Paulo Camargo:
19h30 — Inove / Zé Gordo x Fhenix
20h30 — S.E. 4 Amigos x Panela Caipira Morro
21h30 — Os Primos FC x Rangers Rovers
Números da primeira fase
A fase inicial da competição apresentou números expressivos:
24 jogos realizados
156 gols marcados
Média de 6,5 gols por partida
39 cartões amarelos
2 cartões vermelhos
O artilheiro da competição até o momento é Luiz Guilherme Pires, da equipe S.E. 4 Amigos, com 11 gols marcados.
Já a defesa menos vazada pertence à equipe Parque Iguaçu e Hookah, que sofreu apenas 2 gols até o momento.
A competição
A 18ª edição da Copa FAI de Futsal, realizada em 2026, reúne 16 equipes de Adamantina e de cidades da região, consolidando-se como uma das principais disputas esportivas do calendário local.
A competição é promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (Selar), com parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI), instituição que dá nome ao campeonato.
Ao longo das rodadas, os jogos têm sido marcados por grande movimentação e muitos gols, demonstrando o bom nível técnico das equipes participantes e proporcionando partidas disputadas para o público que acompanha a competição no ginásio. O torneio também reforça o incentivo ao esporte e a integração entre atletas da região.