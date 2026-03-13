Primeira fase da 18ª Copa FAI de Futsal em Adamantina tem 156 gols em 24 jogos

A Copa FAI de Futsal encerrou sua primeira fase com a disputa da 8ª rodada, realizada no Ginásio Paulo Camargo, em Adamantina. A etapa inicial da competição foi marcada por muitos gols e definiu as equipes classificadas para a próxima fase do torneio. A Copa FAI de Futsal encerrou sua primeira fase com a disputa da 8ª rodada, realizada no Ginásio Paulo Camargo, em Adamantina. A etapa inicial da competição foi marcada por muitos gols e definiu as equipes classificadas para a próxima fase do torneio.

No primeiro jogo da rodada, Inove / Zé Gordo e Panela Caipira Morro fizeram uma partida equilibrada, que terminou empatada em 2 a 2.

Na sequência, Os Primos FC mostraram bom desempenho em quadra e conquistaram vitória sobre o Adamantina City pelo placar de 4 a 1.

Fechando a rodada, o duelo entre Omnitrix/Café e Bastos foi marcado por muitos gols. Melhor para o Omnitrix, que venceu por 7 a 4, garantindo um resultado expressivo no encerramento da fase inicial.

As equipes classificadas: Chave E Parque Iguaçu/ HB Auto peças/ Recanto dos Animais Hookah/Super Godoy/ Chicão Frutas/Marcos Construtor S.E 4 Amigos Panela Caipira / Morro Chave F Os Primos Inove Engenharia/ Auto Peças Zé Gordo Fhenix SC/Cowtry Bar Rangers Rovers/lanche da Irma Jogos da 1ª rodada da segunda fase – sexta-feira (13/03) As partidas da próxima fase também serão disputadas no Ginásio Paulo Camargo: 19h30 — Inove / Zé Gordo x Fhenix 20h30 — S.E. 4 Amigos x Panela Caipira Morro 21h30 — Os Primos FC x Rangers Rovers Números da primeira fase A fase inicial da competição apresentou números expressivos: 24 jogos realizados 156 gols marcados Média de 6,5 gols por partida 39 cartões amarelos 2 cartões vermelhos O artilheiro da competição até o momento é Luiz Guilherme Pires, da equipe S.E. 4 Amigos, com 11 gols marcados.

Já a defesa menos vazada pertence à equipe Parque Iguaçu e Hookah, que sofreu apenas 2 gols até o momento. A competição A 18ª edição da Copa FAI de Futsal, realizada em 2026, reúne 16 equipes de Adamantina e de cidades da região, consolidando-se como uma das principais disputas esportivas do calendário local. A competição é promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação (Selar), com parceria da Liga Regional Alta Paulista de Futsal e do Centro Universitário de Adamantina (FAI), instituição que dá nome ao campeonato. Ao longo das rodadas, os jogos têm sido marcados por grande movimentação e muitos gols, demonstrando o bom nível técnico das equipes participantes e proporcionando partidas disputadas para o público que acompanha a competição no ginásio. O torneio também reforça o incentivo ao esporte e a integração entre atletas da região.