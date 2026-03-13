Proposta criação do Conselho Juventude e implantação da Agenda Jovem

Por meio da Indicação nº 071/2026 foi proposta na última sessão da Câmara Municipal a realização de estudos técnicos e administrativos para criação do Conselho da Juventude e implantação da Agenda Jovem em Adamantina.

A iniciativa, assinado pelo vereador Daniel Fabri, destaca a importância da participação ativa dos jovens na formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas voltadas aos jovens.

“O Conselho constitui instrumento democrático de diálogo entre o Poder Público e a sociedade civil, fortalecendo a representatividade juvenil e ampliando os canais institucionais de escuta e participação. E a Agenda pode organizar, planejar e integrar ações nas áreas de educação, qualificação profissional, cultura, esporte, lazer, saúde, empreendedorismo e cidadania, promovendo oportunidades e inclusão social. O que promoverá a estruturação de políticas públicas permanentes, com planejamento técnico, metas definidas e acompanhamento sistemático”, explica o texto do documento.

Apesar da solicitação legislativa, a competência da concretização da medida é do Poder executivo. Por isso, depois de passar pelo plenário da Câmara, a Indicação foi endereçada à Prefeitura para análise e decisão.

Por Folha Regional Adamantina

