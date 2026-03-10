Adamantina vai receber Circuito Sesc de Artes no último domingo de março

Foi realizado na última sexta-feira (6) o lançamento oficial do Circuito Sesc de Artes 2026, uma das maiores iniciativas de circulação cultural do Estado de São Paulo. Promovido pelo Sesc São Paulo, o projeto reafirma o compromisso da instituição com a democratização do acesso à cultura, levando atrações gratuitas de diversas linguagens artísticas a municípios que, muitas vezes, não contam com unidades físicas do Sesc.

A nova edição do circuito irá percorrer 133 municípios paulistas, com uma programação ampla que reúne apresentações e atividades de circo, música, dança, teatro, cinema, literatura, artes visuais e tecnologias. Todas as ações são realizadas em espaços públicos, com acesso gratuito, possibilitando que pessoas de diferentes idades e perfis tenham contato direto com a produção cultural contemporânea.

ADAMANTINA RECEBE O CIRCUITO DIA 29 DE MARÇO

Na região atendida pelo Sesc Thermas de Presidente Prudente, o Circuito Sesc de Artes passará por dezenas de cidades, formando um roteiro cultural que percorre diversos municípios do Oeste Paulista e da Nova Alta Paulista.

Em Adamantina, a programação já tem data confirmada: 29 de março (sábado). As atividades acontecerão das 17h às 21h, no Parque dos Pioneiros, espaço tradicional da cidade para eventos culturais e de lazer.

Durante o período, o público poderá acompanhar diferentes apresentações e participar de experiências artísticas que integram o circuito. O formato do evento busca aproximar artistas e comunidade, promovendo atividades interativas, espetáculos e intervenções culturais ao ar livre.

MAIS DE MIL ATIVIDADES CULTURAIS PELO ESTADO

Considerado um dos projetos culturais itinerantes mais importantes do estado, o Circuito Sesc de Artes mobiliza artistas, técnicos e produtores culturais para levar arte a diferentes regiões paulistas. Nesta edição de 2026, a programação contará com mais de mil atividades gratuitas, distribuídas ao longo de seis finais de semana consecutivos.

A proposta do circuito é ampliar o acesso à cultura e estimular a formação de público, além de valorizar a diversidade artística presente no país. Ao ocupar praças, parques e outros espaços públicos, o projeto também fortalece o convívio social e transforma esses locais em pontos de encontro e experiências culturais.

PARCERIAS LOCAIS FORTALECEM O EVENTO

Em Adamantina, a realização do evento conta com o apoio do Sincomercio Nova Alta Paulista e da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Adamantina, que colaboram para viabilizar a estrutura e a divulgação da programação no município.

A expectativa é de que, assim como nas edições anteriores, o evento atraia grande público em Adamantina, reunindo famílias, jovens e visitantes em uma tarde e noite dedicadas à arte, ao lazer e à convivência comunitária.

.