Adamantina conquista R$ 1 milhão para saúde viabilizada pela deputada federal Adriana Ventura

O município de Adamantina foi contemplado com R$ 1 milhão em recursos federais destinados à área da saúde. A verba foi indicada pela deputada federal Adriana Ventura (NOVO) e tem como objetivo fortalecer os serviços de atendimento à população.

De acordo com informações divulgadas, em iniciativas anteriores a parlamentar já havia destinado mais de R$ 2 milhões para investimentos na saúde do município, reforçando o apoio a projetos voltados ao setor.

O anúncio do novo recurso foi feito pela presidente da Associação Direita da Nova Alta Paulista (ADNAP), Vilma Guelsi Alcântara, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. A gravação foi realizada no gabinete do prefeito José Tiveron.

Segundo as informações apresentadas, o valor será aplicado em duas frentes de investimento. Uma parte, no valor de R$ 500 mil, será destinada ao programa “Cuidando do Cuidador”, iniciativa voltada ao apoio e valorização de profissionais e familiares que prestam assistência a pessoas em situação de dependência ou vulnerabilidade.

Os outros R$ 500 mil serão utilizados na aquisição de três veículos, que deverão ser destinados ao transporte de pacientes para consultas, exames e tratamentos de saúde, ampliando a estrutura de deslocamento oferecida pela rede municipal.

Em manifestação divulgada junto ao anúncio, a ADNAP destacou o apoio da deputada Adriana Ventura na destinação dos recursos ao município, ressaltando que o resultado é fruto de articulação institucional e diálogo em busca de melhorias para a região.

Ainda segundo a entidade, investimentos desse tipo contribuem para fortalecer a estrutura da saúde pública e ampliar a capacidade de atendimento à população.

Também através de vídeo postado nas redes sociais, prefeito José Tiveron e os vereadores do partido NOVO, Mary Alves, Cid Santos e Edinho Ruete agradeceram a deputada federal Adriana Ventura pela destinação de mais essa importante verba para o setor de Saúde de Adamantina.

