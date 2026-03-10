Adamantina cria 495 empregos formais em 12 meses e entra no “top 100” que mais geraram vagas no Estado

O município de Adamantina registrou saldo positivo de 495 novos postos de trabalho com carteira assinada nos últimos 12 meses, consolidando-se entre os 100 municípios que mais geraram empregos no Estado de São Paulo. Os dados são do Novo Caged, sistema do governo federal que acompanha mensalmente as admissões e desligamentos formais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho.

O desempenho coloca Adamantina em destaque no cenário estadual de geração de empregos, refletindo a movimentação do mercado de trabalho local e a ampliação de oportunidades para trabalhadores com carteira assinada.

Entre os municípios paulistas, a liderança do ranking ficou com a capital São Paulo, que registrou 97.391 novas vagas. Na sequência aparecem Osasco, com 24.587 empregos, e Guarulhos, que contabilizou 13.129 novos postos de trabalho.

Na região da Nova Alta Paulista e do Oeste Paulista, outros municípios também figuram entre os que mais geraram empregos no Estado.

Presidente Prudente apresentou saldo de 2.073 vagas formais, consolidando-se como um dos principais polos econômicos regionais. Já Tupã registrou 552 novos postos de trabalho, enquanto Osvaldo Cruz teve saldo positivo de 498 vagas. Os números indicam um cenário de recuperação e crescimento gradual do emprego formal na região, impulsionado principalmente pelo setor de serviços, comércio e atividades ligadas à indústria.

Em Adamantina, o saldo positivo de empregos reforça a importância das atividades econômicas locais e demonstra um cenário favorável para trabalhadores e empresas. A geração de novas vagas formais contribui diretamente para o fortalecimento da economia municipal, aumento da renda da população e estímulo ao comércio e aos serviços.

Com os resultados apresentados, o município mantém tendência de crescimento no mercado de trabalho, acompanhando o desempenho positivo registrado no Estado de São Paulo.

