Campanha ‘Empresa Amiga’ cria rede de apoio à mulher em Adamantina

O projeto Soul Feminina e o Sincomercio Nova Alta Paulista (Sindicato Patronal do Comércio Varejista) lançaram ontem (9), às 10h, no Ipê Palace Hotel, em Adamantina, a campanha Empresa Amiga. A iniciativa cria uma rede de apoio envolvendo entidades e o comércio local para fortalecer a proteção, o acolhimento e a informação às mulheres.

O evento integrou a programação especial do município para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo (8). Pela campanha, as empresas participantes recebem o selo de identificação “Empresa Amiga” e passam a atuar como espaços seguros na cidade.

A cerimônia de lançamento, conduzida por Jonas Bonassa, teve discursos do prefeito de Adamantina, José Carlos Martins Tiveron, da juíza e idealizadora do projeto Soul Feminina, Dra. Ruth Menegatti, e do presidente do Sincomercio Nova Alta Paulista e mobilizador da campanha, Sérgio Vanderlei. Também acompanharam o evento o delegado seccional de polícia, Carlos Vasconcelos, a presidente da OAB local, Renata Mozzini, a subcomandante do 25º Batalhão da Polícia Militar do Interior, major PM Simone Cristo, o capitão PM Eder Bressan, vice-prefeita Lúcia Haga, além de secretários municipais e empresárias da região. O encontro foi encerrado com o sorteio de brindes para as participantes. AÇÕES E SELO DE RECONHECIMENTO As empresas que aderirem voluntariamente à campanha receberão o selo ‘Empresa Amiga – Diga Não à Violência Contra a Mulher’, além de materiais informativos, como cartazes, adesivos, folders e conteúdos digitais. Estão previstas ainda palestras, rodas de conversa com especialistas, divulgação em redes sociais e ações educativas em datas estratégicas. A expectativa é ampliar o acesso à informação, fortalecer a rede regional de enfrentamento e transformar estabelecimentos comerciais em aliados da prevenção, da proteção e da promoção da dignidade feminina. Com a mobilização do setor empresarial, a campanha busca reforçar que o enfrentamento à violência contra a mulher é responsabilidade coletiva. “As empresas também podem ser espaços de cuidado, orientação e compromisso com os direitos humanos”, ressalta Sérgio Vanderlei.

Por Impacto Notícias

.