Acidente entre duas carretas e dois carros causa interdição da BR-153 no interior de SP

Um acidente entre duas carretas e dois automóveis causou a interdição da Rodovia Transbrasiliana (BR-153) em Nova Granada (SP), na tarde desta quinta-feira (26).
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 15h20, houve uma colisão lateral entre os veículos que trafegavam no mesmo sentido.
Os motoristas de um dos carros e de uma das carretas envolvidos sofreram ferimentos leves. Já os condutores dos demais veículos não tiveram ferimentos.
Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal