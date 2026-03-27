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Geral

Acidente entre duas carretas e dois carros causa interdição da BR-153 no interior de SP

AdamantinaNETPor 01 Leitura mínima

Um acidente entre duas carretas e dois automóveis causou a interdição da Rodovia Transbrasiliana (BR-153) em Nova Granada (SP), na tarde desta quinta-feira (26).

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 15h20, houve uma colisão lateral entre os veículos que trafegavam no mesmo sentido. 

Os motoristas de um dos carros e de uma das carretas envolvidos sofreram ferimentos leves. Já os condutores dos demais veículos não tiveram ferimentos.

Por g1 Rio Preto e Araçatuba – Foto: Divulgação / Polícia Rodoviária Federal

 
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