Em Adamantina dois são presos sob suspeita de furto de fiação de cobre na Vila Freitas

Uma ocorrência de furto em residência mobilizou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (27), em Adamantina, e terminou com a prisão de dois envolvidos e a recuperação dos objetos subtraídos.

De acordo com as informações do 25º Batalhão de Polícia Militar do Interior, a corporação foi acionada por volta das 8h30 de hoje para atender a ocorrência no bairro Vila Freitas. No local, a vítima apresentou imagens de câmeras de monitoramento, que permitiram a identificação de uma suspeita, de 39 anos.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram diligências e conseguiram localizar e abordar a mulher. Durante a abordagem, ela apresentou versões contraditórias sobre o destino dos itens furtados.

As buscas continuaram e resultaram na localização de uma bolsa contendo aproximadamente 15 quilos de fiação de cobre, material que foi recuperado e devolvido à vítima.

Ainda durante a ocorrência, os policiais identificaram a participação de um segundo envolvido, de 50 anos, apontado como responsável pela receptação dos objetos.

Diante dos fatos, ambos receberam voz de prisão pelos crimes de furto e receptação. Eles foram encaminhados à Polícia Civil, onde permaneceram à disposição da Justiça, para a audiência de custódia. (Por: Siga Mais)



