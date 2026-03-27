Comandante da 2ª Cia de Adamantina, Capitão PM Bressan conclui Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (27), em São Paulo, o comandante do 25º BPM/I, tenente-coronel PM Marcelo Cavalcante, participou da solenidade de formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), com destaque para a conclusão do capitão PM Bressan.

O oficial, integrante do 25º BPM/I, finalizou a formação realizada no Centro de Altos Estudos de Segurança da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, voltada ao aprimoramento técnico e ao desenvolvimento estratégico de oficiais da corporação.

Durante a cerimônia, também foi parabenizado o capitão PM Pedro, que concluiu o curso ao lado de Bressan.



O evento contou ainda com a presença do coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário executivo de Segurança Pública, do capitão PM Ederson, comandante da Força Tática do 25º BPM/I, e da capitã PM Kheylla.



