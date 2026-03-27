Prefeitura de Adamantina é reconhecida com Selo Prata em transparência durante Ciclo de Debates do TCESP

A Prefeitura de Adamantina participou, na manhã desta sexta-feira, do 30º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais – 2026, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP), no Teatro Municipal “Aécio de Féo Flora”, em Dracena/SP.

O encontro reuniu prefeitos da região, vereadores, presidentes de Câmaras, secretários municipais e gestores públicos, consolidando a estratégia de descentralização e diálogo da Corte de Contas junto aos municípios paulistas.

Durante o evento, foram abordados temas relevantes à administração pública, como o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), planejamento governamental, a Nova Lei de Licitações, emendas parlamentares, regimes de despesas, Terceiro Setor e aspectos relacionados às Câmaras Municipais, entre outros assuntos ligados à fiscalização e à boa gestão dos recursos públicos.

Representando Adamantina, estiveram presentes o prefeito José Carlos Martins Tiveron, acompanhado da procuradora-geral do município, Daniela Fernandes de Carvalho Martins, além de servidores municipais.

O presidente da Câmara Municipal de Adamantina – Eder do Nascimento Ruete e outros parlamentares também estiveram presentes.

Na abertura, a conselheira-presidente do TCESP, Cristiana de Castro Moraes, destacou a importância do Ciclo de Debates, que completa três décadas promovendo a aproximação entre o Tribunal de Contas e os municípios. Segundo ela, a iniciativa fortalece o diálogo direto com prefeitos, vereadores e servidores, contribuindo para a orientação técnica e a melhoria da gestão pública.

Como novidade em 2026, o TCESP ampliou o formato do evento, transformando-o em uma plataforma ainda mais interativa. Além das exposições técnicas, gestores e prefeitos puderam esclarecer dúvidas em tempo real diretamente com a equipe técnica do Tribunal, promovendo maior efetividade na troca de informações.

Outro destaque foi a entrega do Selo do Programa Nacional de Transparência Pública, iniciativa da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), em parceria com o TCESP, que reconhece boas práticas de governança. O município de Adamantina foi contemplado com o Selo Prata, evidenciando seu compromisso com a transparência e a qualidade na gestão pública. A Câmara Municipal de Adamantina recebeu o Selo Diamante.

A edição deste ano também contou com a parceria da Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo, por meio do programa “São Paulo por Todas”. Um ônibus itinerante acompanha a programação pelo interior e litoral, oferecendo acolhimento e serviços essenciais à população.

A participação no Ciclo de Debates e o acompanhamento das discussões técnicas reforçam o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a capacitação contínua de seus gestores e com a adoção de práticas que garantam eficiência, transparência e responsabilidade na administração pública.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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