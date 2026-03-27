Adamantina sedia encontro regional de bibliotecas comunitárias neste sábado (28)

A Casa SP Afro Brasil de Adamantina recebe, neste sábado (28), a partir das 14h, o primeiro encontro presencial da Rede de Bibliotecas Comunitárias, Pontos de Leitura e Iniciativas Literárias do Interior Profundo.

Voltado a representantes que atuam na promoção da leitura no interior paulista, o evento contará com roda de conversa, intercâmbio de experiências, visita ao espaço cultural, momento de convivência e apresentação musical com a cantora Rafe Shiver.

A programação inclui ainda a participação de representante da Biblioteca Comunitária Parque Andreense, de Santo André, que compartilhará experiências sobre a formação de redes de bibliotecas comunitárias.

O encontro tem como objetivo fortalecer a articulação entre iniciativas literárias, promovendo a troca de experiências e a construção de estratégias para ampliar o acesso ao livro e à leitura na região.

A iniciativa reforça a importância de ações que valorizam a cultura, o acesso ao conhecimento e o fortalecimento das redes colaborativas no interior paulista, contando com o apoio institucional da Prefeitura de Adamantina, que reconhece e incentiva projetos voltados à formação cultural e educacional da população.

A ação dá continuidade à mobilização iniciada em dezembro de 2025 e integra as atividades vinculadas ao Termo de Compromisso Cultural (TCC) firmado com a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Durante o evento, será oficializada a denominação da biblioteca comunitária da Casa SP Afro Brasil como Afroteca Abdias do Nascimento, em homenagem ao importante intelectual e ativista do movimento negro.

O espaço conta com acervo voltado à cultura afro-brasileira e está integrado ao Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas (SISEB). Mesmo com a programação, permanecerá aberto ao público.

—

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



.