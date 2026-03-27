Atenção amanhã é o Dia D de Vacinação com atendimento das 8h às 17h, nas unidades de Saúde de Adamantina

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove neste sábado, 28 de março, o Dia D de Vacinação, reforçando o compromisso com a saúde pública e a ampliação da cobertura vacinal no município.

A mobilização acontecerá em todas as unidades de saúde de Adamantina, das 8h às 17h, oferecendo à população acesso facilitado e gratuito às vacinas previstas no calendário nacional para crianças, adolescentes, adultos e idosos. A iniciativa tem como objetivo intensificar a imunização, alcançar públicos que ainda não atualizaram suas doses e fortalecer as ações de prevenção no município.

A meta estabelecida é vacinar 90% do público-alvo. No entanto, conforme dados do Governo do Estado de São Paulo, no ano passado apenas 55,1% dos grupos prioritários receberam a vacina. Em Adamantina, 5.606 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a 53,66% de cobertura, reforçando a importância da mobilização e da adesão da população neste ano.

Podem receber a vacina os seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

Gestantes

Idosos a partir de 60 anos

Puérperas

Pessoas com doenças crônicas ou deficiências

Trabalhadores da saúde

Trabalhadores da educação

Profissionais das forças de segurança e forças armadas

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que a vacinação é uma das medidas mais eficazes para a prevenção de doenças, sendo fundamental para evitar casos graves de doenças respiratórias, internações e até óbitos, especialmente entre os grupos mais vulneráveis.

Além de proteger o indivíduo, a imunização também contribui para a proteção coletiva, reduzindo a circulação de vírus e evitando a sobrecarga dos serviços de saúde. Por isso, manter a carteira de vacinação atualizada é uma atitude essencial de cuidado com a própria saúde e com toda a comunidade.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento pessoal, cartão do SUS e, se possível, a carteira de vacinação.

A ação integra as estratégias permanentes da administração municipal voltadas à promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidado com a população, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Adamantina com a qualidade de vida de seus cidadãos.

COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA



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